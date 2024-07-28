Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады во Франции

28 июля казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место.



В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии.

Гусман заработал балл, который в итоге и сделал его победителем схватки.





Для Казахстана его медаль стала третьей на ОИ-2024. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Третьими стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Ранее представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.