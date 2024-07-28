Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпиады во Франции

бронзовый призер Олимпиады 2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 20:53 Фото: olympic.kz
28 июля казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 кг, стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место.

В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии. 

Гусман заработал балл, который в итоге и сделал его победителем схватки.


Для Казахстана его медаль стала третьей на ОИ-2024. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Третьими стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Ранее представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.

Читайте также

ОИ-2024 в Париже
Назым Кызайбай о своем бое на ОИ-2024: Первый поединок всегда дается сложно
Гусман рассказал, что выложился полностью на Олимпиаде, так как для него она последняя
Гусман Кыргызбаев: Это моя последняя Олимпиада, поэтому я отдал всего себя в Париже
Бокс Победа Париж
Знаменосец сборной Казахстана назвал причину своего поражения
Елена Беляева
Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Дзюдо Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: