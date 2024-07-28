Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпийских играх-2024

28 июля 2024 года на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится второй соревновательный день. Казахстан будет представлен в нескольких видах спорта, сообщает Zakon.kz.

В случае успешного выступления в предварительных раундах нас могут ждать очередные финалы. Будут разыграны медали в дзюдо, фехтовании на шпаге (мужчины). Также в борьбу вступят три боксера из Казахстана и первый казахстанец, пробившийся на ОИ в бадминтоне, пишет НОК РК.

Квалификация по бадминтону среди мужчин

Дмитрий Панарин - Кента Нишимото. Начало: 11:30.

Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), женщины. Квалификация

Арина Алтухова, Александра Ле. Начало: 12:15.

Академическая гребля, мужчины. Утешительный раунд

Владислав Яковлев. Начало: 12:36.

Фехтование на шпаге, мужчины. Предварительные раунды, полуфиналы, финальные поединки

Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов. Начало: 13:00 (1/64 финала), 15.25 (1/32), 18:05 (1/8) (за третье место), 19:25 (1/4), 23.00 (1/2), 00:20 (за третье место), 01:15 (финал)

Дзюдо, до 66 килограммов (мужчины). Предварительные раунды, финальный блок

Гусман Кыргызбаев. Начало: 13:00 (предварительные раунды, первая схватка Кыргызбаева против испанца Давида Гарсии Торне будет седьмой по счету), 19:00 (финальный блок)

Пулевая стрельба (пневматическая винтовка, 10 метров), мужчины. Квалификация

Константин Малиновский, Ислам Сатпаев. Начало: 14:15.

Бокс, до 92 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Айбек Оралбай – Олетен Олаоре (Нигерия). Начало: 14:48.

Большой теннис, мужчины (одиночный разряд). Первый раунд

Александр Шевченко. Начало: 18:00.

Бокс, до 71 килограмма (мужчины). 1/16 финала

Асланбек Шымбергенов – Зейяд Ишаиш (Иордания). Начало: 18:46.

Бокс, до 50 килограммов (женщины). 1/16 финала

Назым Кызайбай – Джиордана Соррентино (Италия). Начало: 19:50.

Накануне, 27 июля, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой.