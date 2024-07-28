Александра Ле вышла в финал Олимпийских игр-2024 в пулевой стрельбе

В финал Олимпийских игр-2024 в Париже вышла Александра Ле – участница казахстанской команды по пулевой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка успешно преодолела квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров и показала по итогам отбора шестой результат, набрав 631.4 очка.

Промежуточное первое место у кореянки Хьеджин Бан, которая также установила олимпийский рекорд по набранным очкам в квалификации – 634.5 Выступления за медали состоятся 29 июля.

27 июля 2024 года Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях среди смешанных команд. Эта награда стала первой в копилке казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

Что известно о спортсменах, которые принесли Казахстану первую медаль на Олимпиаде, можно прочитать здесь.