Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев поборется за олимпийскую "бронзу"

Дзюдоист из Казахстана Гусман Кыргызбаев уступил в полуфинале весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх-2024. В 1/2 финала Гусман встречался с бразильцем Виллианом Лимой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в основное время схватки выявить победителя не удалось. Во время golden score бразилец заработал "иппон", выиграв противостояние.



Теперь впереди у Кыргызбаева самая главная схватка в карьере – борьба за бронзовую олимпийскую медаль.

Соперником будет Страхинья Бунчич из Сербии.

Отметим, что финальный блок пройдет 28 июля. Он начнется сразу после всех полуфиналов и утешительных раундов.

Ранее сообщалось, что капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже. В 1/16 финала весовой категории до 71 кг Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш (Иордания).