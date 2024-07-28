Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев поборется за олимпийскую "бронзу"

дзюдо на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 19:33 Фото: Турар Казангапов
Дзюдоист из Казахстана Гусман Кыргызбаев уступил в полуфинале весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх-2024. В 1/2 финала Гусман встречался с бразильцем Виллианом Лимой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в основное время схватки выявить победителя не удалось. Во время golden score бразилец заработал "иппон", выиграв противостояние.

Теперь впереди у Кыргызбаева самая главная схватка в карьере – борьба за бронзовую олимпийскую медаль.

Соперником будет Страхинья Бунчич из Сербии.

Отметим, что финальный блок пройдет 28 июля. Он начнется сразу после всех полуфиналов и утешительных раундов.

Ранее сообщалось, что капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже. В 1/16 финала весовой категории до 71 кг Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш (Иордания).

Читайте также

ОИ-2024 в Париже
Шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде
Елена Беляева
Казахстан Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Дзюдо Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: