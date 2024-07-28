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Казахстанский шпажист Руслан Курбанов поборется за выход в полуфинал Олимпиады

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 18:38 Фото: Сали Сабиров
Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже. Он оказался сильнее француза Ромена Каннона, сообщает Zakon.kz.

Поединок за выход в четвертьфинал завершился в пользу Курбанова со счетом 15:10.

Отметим, что Каннон на Олимпиаде в Токио стал победителем мужских индивидуальных соревнований.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Гусман Кыргызбаев пробился в полуфинал Олимпиады-2024.

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