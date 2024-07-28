Шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде
Фото: Владислав Семенов
Казахстанский шпажист Руслан Курбанов завершил выступление на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях. Он дошел до 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, в этом раунде ему противостоял титулованный японец Коки Кано.
Поединок получился сложный для Курбанова. Соперник владел большим преимуществом. В итоге Кано выиграл со счетом 15-6.
Ранее из борьбы выбыли Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.
Далее у шпажистов командные соревнования. В 1/4 Казахстан встретится с Венгрией.
Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев поборется за олимпийскую "бронзу".
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