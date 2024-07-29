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Леди Гага и Том Круз поддержали американскую гимнастку

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 05:35 Фото: Instagram/voguefrance
Триумфатор открытия Олимпиады Леди Гага и актер Том Круз поддержали на выступлении в Париже гимнастку из США Симону Байлз, сообщает Zakon.kz.

Вопреки ожиданиям, что певица покинет Париж после открытия Олимпийских игр, 28 июля она пришла поддержать легендарную гимнастку из США Симону Байлз. Видео с ее Олимпийского выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram, успев частично заснять себя и свои радостные эмоции.

Эмоции можно объяснить тем, что Байлз в квалификации была практически безупречна. Самая неоднозначная гимнастка мира очень уверенно выступила в квалификации турнира, не допустив ни единого срыва. Важно отметить, что это ее третья Олимпиада в карьере.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 05:35

Фото: Instagram/olympics

Воодушевленная собственным успехом в Париже и промежуточными результатами американской гимнастки, Леди Гага прямо на улице спела для прохожих.

Также на трибунах заметили Тома Круза, который наряду с болельщиками рукоплескал именитой гимнастке.

В начале июля мы сообщали об этой спортсменке. Тогда мы отметили ее как самую возрастную гимнастку сборной США, которая примет участие на Олимпийских играх в Париже.

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