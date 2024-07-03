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Самая возрастная гимнастка сборной США поедет на Олимпиаду в Париж

Гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:40 Фото: Instagram/simonebiles
Симона Байлз отправится на свою третью Олимпиаду, сообщает Zakon.kz.

Самая титулованная гимнастка мира выиграла американские соревнования по многоборью в спортивной гимнастике и получила заветную путевку в Париж. Об этом 1 июля стало известно из страницы спортсменки в Instagram.

Гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:40

Фото: Instagram/simonebiles

На прошлых Играх в Токио Байлзона снялась с соревнований из-за психологических проблем. После спортсменка взяла паузу в карьере на целых два года. Сейчас Симоне 27 лет, что делает ее самой возрастной гимнасткой в сборной США, начиная с 50-х годов прошлого века.

Поддержала соотечественницу и Тейлор Свифт. Под видео певица оставила комментарий, что пересмотрела выступление Байлз много раз.

"Она точно к этому готова", – уверенно констатировала певица.

1 июля победители Кубка Стэнли провели чемпионский парад во время дождя.

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