Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде в Париже

Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже. В 1/16 финала весовой категории до 71 кг Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш (Иордания), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК, первый раунд получился довольно близким. Асланбек выиграл его со счетом 3-2. Повторилась ситуация и во второй трехминутке. И очень многое зависело от третьего раунда. Шымбергенов в итоге не смог довести дело до победы. Соперник выиграл раздельным решением судей.



Ранее сообщалось, что казахстанский шпажист Руслан Курбанов поборется за выход в полуфинал Олимпиады.