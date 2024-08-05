Алимхан Сыздыков не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Париже

Алимхан Сыздыков, представляющий Казахстан на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе, уступил в 1/4 финала весовой категории до 130 кг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в этом раунде Сыздыков встречался с Салехом Шариати из Азербайджана.

Шариати выиграл схватку за выход в полуфинал со счетом 4:0.

Отметим, что ранее в 1/8 проиграл Айдос Султангали (до 60 кг). Теперь оба борца будут ждать результаты полуфиналов. Если их обидчики пробьются в финал, то у казахстанцев будет шанс побороться за "бронзу" через утешительный раунд.

Ранее сообщалось, что Сыздыков успешно стартовал на Олимпийских играх – 2024, одолев Алина Чирариу из Румынии.