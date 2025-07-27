Казахстанец дошел до 1/8 финала ЧМ по фехтованию в Грузии
Фото: olympic.kz
Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Тбилиси. Казахстанец дошел до 1/8 финала в соревнованиях по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.
В этом раунде ему противостоял Марк Семаненко (Беларусь). Встреча завершилась победой соперника со счетом 14:13.
Наш спортсмен занял итоговое девятое место.
Ранее сообщалось, что неожиданным результатом обернулась игра Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTА.
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