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Спорт

Казахстанец дошел до 1/8 финала ЧМ по фехтованию в Грузии

Руслан Курбанов дошел до 1/8 финала по фехтованию по шпаге, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 21:13 Фото: olympic.kz
Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Тбилиси. Казахстанец дошел до 1/8 финала в соревнованиях по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.

В этом раунде ему противостоял Марк Семаненко (Беларусь). Встреча завершилась победой соперника со счетом 14:13.

Наш спортсмен занял итоговое девятое место.

Ранее сообщалось, что неожиданным результатом обернулась игра Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTА.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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