Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпийских игр в Париже

Казахстанка Назым Кызайбай, выступающая за команду Казахстана по боксу, 3 августа победила в 1/4 финала Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Олимпийский национальный комитет РК, она выбила из турнирной сетки Лорену Валенсию из Колумбии.



"Стартовый раунд Кызайбай и Валенсия выдали довольно близкий. С небольшим преимуществом выиграла его казахстанка — 3:2", – говорится в сообщении.

Во втором наша спортсменка увеличила преимущество — 4:1. Заключительная трехминутка также осталась за Назым — 4:1. Казахстанка выиграла бой и вышла в полуфинал.

Таким образом, Кызайбай как минимум выиграет бронзовую медаль (выход в полуфинал гарантирует попадание на пьедестал).

Ранее один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими вошел в пятерку лучших на Олимпийских играх-2024.