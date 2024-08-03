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Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпийских игр в Париже

Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпийских игр в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 20:15 Фото: olympic.kz
Казахстанка Назым Кызайбай, выступающая за команду Казахстана по боксу, 3 августа победила в 1/4 финала Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Олимпийский национальный комитет РК, она выбила из турнирной сетки Лорену Валенсию из Колумбии.

"Стартовый раунд Кызайбай и Валенсия выдали довольно близкий. С небольшим преимуществом выиграла его казахстанка — 3:2", – говорится в сообщении.

Во втором наша спортсменка увеличила преимущество — 4:1. Заключительная трехминутка также осталась за Назым — 4:1. Казахстанка выиграла бой и вышла в полуфинал.

Таким образом, Кызайбай как минимум выиграет бронзовую медаль (выход в полуфинал гарантирует попадание на пьедестал).

Ранее один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими вошел в пятерку лучших на Олимпийских играх-2024.

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