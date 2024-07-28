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Назым Кызайбай о своем бое на ОИ-2024: Первый поединок всегда дается сложно

ОИ-2024 в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 21:47 Фото: Сали Сабиров
Представительница команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай прокомментировала свой победный старт на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, бой вышел так, как она и планировала.

"Безусловно, первый поединок всегда дается сложно. Однако в последующих буду стараться биться намного лучше. Атмосфера на Олимпиаде просто потрясающая. Зрителей много, болельщиков на трибунах много. Очень все нравится мне. В начале боя мне казалось, что я немного отошла от тренерских установок. Но в итоге все получилось так, как планировали. Я выиграла. И теперь будут готовиться к следующим боям", – сказала Кызайбай.

Ранее сообщалось, что Кызайбай одержала победу в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. Она выбила из турнира итальянку Джиордану Соррентино.

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