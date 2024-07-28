Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за воскресенье 28 июля
Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Гусман Кыргызбаев, опередив в весе 66 кг сербского спортсмена Страхинью Бунчич.
Фото: Instagram/sport_comiteti
Тем самым, за первые два дня Олимпийских игр наша сборная по дзюдо завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали.
"Это триумф в истории казахского дзюдо!", – отмечается в сообщении спортивного ведомства.
В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров спортсменка Александра Ле вышла в финал Олимпиады в Париже. Она заняла шестое место, набрав 631,4 балла в отборе. У Арины Алтуховой в этом зачете 17 место (627.7 балла).
Александра Ле, фото: Instagram/kazshooting
Двухкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай в первом раунде обыграла серебряного призера чемпионата Европы спортсменку из Италии Джордану Соррентино. Счет 4:1. Таким образом, Назым Кызайбай вышла в 1/8 финала олимпийского турнира.
В личном зачете среди мужчин по пулевой стрельбе на 10 метров Ислам Сатпаев набрал 628 очков и занял 21-ю строчку, а Константин Малиновский занял 32-е место с 626.6 очками.
Фехтование. Лидер мужской сборной Казахстана Руслан Курбанов в четверть финала уступил японскому спортсмену Коки Кано, а Эльмир Алимжанов уступил в бою с итальянцем Федерико Висмара. Вадим Шарлаимов дошел до 1/16 финала соревнований.
Эльмир Алимжанов, фото: Instagram//turizm_sport_ministrligi
Капитан национальной сборной по боксу Асланбек Шымбергенов в первом поединке в весе 71 кг уступил в стартовом поединке серебряному призеру чемпионата Азии Зейяду Ишаишу.
Бадминтонист Дмитрий Панарин проиграл в первом матче Кенте Нишимото. Японский соперник оказался сильнее, выиграв встречу со счетом 2:0.
Дмитрий Панарин, фото: Instagram/qaz_team_official
По академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде, он принял участие в третьем заезде и финишировал четвертым.
Казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в первом раунде спортсмену из Чехии Якубу Меншику. Меншик выиграл с общим счетом 6:3, 6:4.
Александр Шевченко, фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
После второго дня Олимпиады в Париже в копилке сборной Казахстана одна золотая и две бронзовые медали.
Таким образом, Казахстан занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2024.