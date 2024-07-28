Казахстан занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады-2024

Через несколько часов подойдет к завершению пятый соревновательный день на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). И к этому моменту в активе казахстанских спортсменов три награды – одна золотая и две бронзовые, сообщает Zakon.kz.

За последние два дня нашу копилку медалями Олимпиады-2024 пополнили дзюдоисты Елдос Сметов ("золото") и Гусман Кыргызбаев ("бронза"). Плюс наши спортсмены стали третьими в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (10 м) среди смешанных команд. Честь страны здесь представили Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Благодаря этим трем наградам наши олимпийцы к этой минуте располагаются на 7-й позиции медального зачета Олимпийских игр-2024.





А лидером по завоеванным медалям к этому часу является команда Южной Кореи, у которой шесть наград разного качества, три из которых – золотые.

После снятия с французских состязаний теннисистки Елены Рыбакиной казахстанские болельщики лишились надежды на одну из потенциальных наград в теннисе.

Безрезультатно покидает ринг Парижа знаменосец и капитан сборной Казахстана Асламбек Шымбергенов. Зато порадовала 28 июля Назым Кызайбай, которая начала свой путь с победы в 1/16 финала. Наша боксерша сумела сломить сопротивление итальянки Джиордана Соррентино в весовой категории до 50 килограммов.

Также успеха добился на старте боксерского турнира Айбек Оралбай (до 92 килограммов).