Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 30 июля
По информации пресс-службы спортивного ведомства, в этот день был старт квалификаций по стендовой стрельбе. Наша Мария Дмитриенко набрала 73 очка и расположилась на четвертом месте.
В 1/8 финала лидер национальной сборной по дзюдо в весе 81 кг Аблайхан Жубаназар встретился с соперником из Венгрии и уступил ему. Эсмигуль Куюлова не смогла выйти во второй раунд и завершила выступление на Олимпийских играх.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
В мужских соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров Адильбек Мусин выступил в шестом заплыве и финишировал восьмым из восьми участников.
Фото: Instagram/aquatics.kz
В стрельбе из лука Ильфат Абдуллин в 1/32 финала провел матч против канадца Эрика Питерса, где борьбу за выход в 1/16 выиграл соперник. Счет 6:4.
Таким образом, по итогам четвертого дня олимпийских соревнований у сборной Казахстана по-прежнему одна золотая и две бронзовые медали.
В условиях острой конкуренции и многочисленных скандалов организаторы соревнований объявили о штормовом предупреждении.