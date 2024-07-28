ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана в понедельник 29 июля
Фото: Instagram/paris2024
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня 29 июля, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, соревнования наших спортсменов пройдут в следующем порядке:
Фото: пресс-служба МТС РК
Фото: пресс-служба МТС РК
Часами ранее мы сообщили итоги соревнований казахстанских спортсменов за воскресенье 28 июля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript