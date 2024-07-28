ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана в понедельник 29 июля

Фото: Instagram/paris2024

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня 29 июля, сообщает Zakon.kz.

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