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ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана в понедельник 29 июля

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 03:43 Фото: Instagram/paris2024
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня 29 июля, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, соревнования наших спортсменов пройдут в следующем порядке:

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 03:43

Фото: пресс-служба МТС РК

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 03:43

Фото: пресс-служба МТС РК

Часами ранее мы сообщили итоги соревнований казахстанских спортсменов за воскресенье 28 июля.

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