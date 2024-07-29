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Париж-2024: Под угрозой срыва соревнования триатлонистов

Париж-2024 Запрет купания, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 16:09 Фото: Instagram/paris2024
29 июля 2024 года на ХХХIII Летней Олимпиаде в Париже во второй раз были отменены тренировочные заплывы триатлонистов по реке Сена. Причина – плохое качество воды, сообщает Zakon.kz.

Аналогичная история с отменой тренировки триатлонистов произошла и 28 июля. Предварительные прогнозы для соревновательного процесса были оптимистичными, так как воду считали чистой для плавания. Однако в результате сильных дождей за последние несколько дней качество воды ухудшилось.

"Приоритетом является здоровье спортсменов. Тесты выявили такой уровень качества речной воды, которая не дает достаточных гарантий для проведения соревнований. Учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, организаторы уверены, что качество воды должно прийти в норму к началу состязаний по триатлону". Заявление Оргкомитета Олимпиады-2024

Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 должны пройти по расписанию 30 и 31 июля.

Тем временем в бассейне Парижа в борьбу вступила первый представитель казахстанской сборной по плаванию – Ксения Игнатова. Карагандинка приняла участие в квалификационных заплывах на 100 метров на спине. По сумме всех результатов Игнатова в итоге стала 26-й и не сможет бороться за медали Олимпийских игр.

На данный час в активе казахстанских атлетов имеется три награды. Гимн Казахстана звучал в честь дзюдоиста Елдоса Сметова, плюс третьи места заняли Гусман Кыргызбаев и дуэт стрелков Александра Ле/Ислам Сатпаев.

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