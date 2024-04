Репетицию церемонии открытия ОИ-2024 отменили из-за наводнения во Франции

Как пишет газета Le Parisien, репетиция будет проведена 27 мая. При этом в Оргкомитете ОИ-2024 заверяют, что ее перенос никак не повлияет на проведение церемонии открытия.

#France battles severe storms, heavy rains, and flooding.🚨 Red alert in Saône-et-Loire and Yonne, floodwaters inundate streets and homes. Meanwhile, water levels in the river Creuse are rising exceeding the #historic flood of 1982 VC: Angélique Letort #Flood #Storm #Yonne … pic.twitter.com/TieXZTerCk

Газета напоминает, что в церемонии будет задействовано около 180 судов. Примерно половина будет задействована для перевозки спортивных делегаций, тогда как на другой половине будут размещаться службы безопасности и группы технического обслуживания.

The town of Montmorillon in France was submerged in water after heavy rainfall hit the region.



The rain caused the river to overflow, leading to huge floods in the town.https://t.co/TkFT9jTh9g pic.twitter.com/vTqzZU9So0