Париж-2024: соревнования по серфингу перенесли из-за непогоды
Фото: pixabay
На Олимпиаде перенесли из-за погодных условий соревнования третьего отборочного раунда турнира по серфингу среди женщин, сообщает Zakon.kz.
По информации Сhampionat.com, после четырех с лишним часов идеальных условий в Теахупоо ветер начал дуть на берег, а дождь шел сбоку, превращая и без того опасный прибой в нечто гораздо худшее и совершенно неоспоримое.
В результате третий отборочный раунд в женском серфинге был перенесен.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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