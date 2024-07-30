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Париж-2024: соревнования по серфингу перенесли из-за непогоды

Париж-2024: соревнования по серфингу перенесли из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 08:20 Фото: pixabay
На Олимпиаде перенесли из-за погодных условий соревнования третьего отборочного раунда турнира по серфингу среди женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации Сhampionat.com, после четырех с лишним часов идеальных условий в Теахупоо ветер начал дуть на берег, а дождь шел сбоку, превращая и без того опасный прибой в нечто гораздо худшее и совершенно неоспоримое.

В результате третий отборочный раунд в женском серфинге был перенесен.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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