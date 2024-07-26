Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде
Фото: olympic.kz
На ОИ-2024 в отборочном раунде накануне 25 июля соревновались члены мужской команды из Казахстана. Они первыми от Казахстана выступили на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации Olympic.kz РК представили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Наши спортсмены показали следующие результаты:
- Ильфат Абдуллин - 29-е место (663 очка)
- Даулеткельды Жанбырбай - 22-е место (668 очков)
- Александр Еременко - 59-е место (640 очков)
Плей-офф пройдет 30 июля.
1/32 финала:
- Ильфат Абдуллин – Ерик Петерс (Канада, Серебряный призер чемпионата мира 2023 года)
- Дәулеткелды Жаңбырбай – Джордж Энригес (Колумбия)
- Александр Еременко – Баптист Аддес (Франция)
Командные соревнования с участием 12 стран пройдут 29 июля.
1/8 финала:
Казахстан – Италия
1/4 финала. Победитель пары Казахстан/Италия встретится с Францией.
Ранее cтали известны итоги жеребьевки боксерского турнира на Олимпиаде. Соревнования по боксу на ОИ-2024 стартуют 27 июля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript