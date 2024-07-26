Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде

Фото: olympic.kz

На ОИ-2024 в отборочном раунде накануне 25 июля соревновались члены мужской команды из Казахстана. Они первыми от Казахстана выступили на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

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