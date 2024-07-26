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Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде

Париж-2024: как выступили казахстанские лучники в отборочном раунде , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 05:04 Фото: olympic.kz
На ОИ-2024 в отборочном раунде накануне 25 июля соревновались члены мужской команды из Казахстана. Они первыми от Казахстана выступили на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz РК представили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Наши спортсмены показали следующие результаты:

  • Ильфат Абдуллин - 29-е место (663 очка)
  • Даулеткельды Жанбырбай - 22-е место (668 очков)
  • Александр Еременко - 59-е место (640 очков)

Плей-офф пройдет 30 июля.

1/32 финала:

  • Ильфат Абдуллин – Ерик Петерс (Канада, Серебряный призер чемпионата мира 2023 года)
  • Дәулеткелды Жаңбырбай – Джордж Энригес (Колумбия)
  • Александр Еременко – Баптист Аддес (Франция)

Командные соревнования с участием 12 стран пройдут 29 июля.

1/8 финала:

Казахстан – Италия

1/4 финала. Победитель пары Казахстан/Италия встретится с Францией.

Ранее cтали известны итоги жеребьевки боксерского турнира на Олимпиаде. Соревнования по боксу на ОИ-2024 стартуют 27 июля.

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