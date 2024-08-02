Париж-2024: Соревнования по парусному спорту перенесли из-за недостатка ветра

1 августа на Олимпиаде-2024 был перенесен старт соревнований по парусному спорту в классе "скиф" из-за отсутствия ветра. Теперь состязания лучших яхтсменов мира должны пройти на день позже, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Reuters, накануне должны были определиться чемпионы Олимпийских игр 2024 года у мужчин и женщин по парусному спорту в классе "скиф".

Однако из-за отсутствия необходимых погодных условий для проведения баталий яхтсменов, организаторы соревнований решили перенести начало старта в Марселе на 2 августа.





Фото: Instagram/paris2024

Здесь стоит отметить, что это не первый перенос официальных соревнований Олимпиады-2024. Ранее не смогли выйти на старт серфингисты из-за плохой погоды.

Затем из-за качества воды на реке Сена были перенесены состязания в мужском триатлоне.