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Париж-2024: Соревнования по парусному спорту перенесли из-за недостатка ветра

Париж-2024 Перенос Соревнований, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 09:40 Фото: Instagram/paris2024
1 августа на Олимпиаде-2024 был перенесен старт соревнований по парусному спорту в классе "скиф" из-за отсутствия ветра. Теперь состязания лучших яхтсменов мира должны пройти на день позже, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Reuters, накануне должны были определиться чемпионы Олимпийских игр 2024 года у мужчин и женщин по парусному спорту в классе "скиф".

Однако из-за отсутствия необходимых погодных условий для проведения баталий яхтсменов, организаторы соревнований решили перенести начало старта в Марселе на 2 августа. 

Парусный Спорт Париж-2024 Перенос, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 09:40

Фото: Instagram/paris2024

Здесь стоит отметить, что это не первый перенос официальных соревнований Олимпиады-2024. Ранее не смогли выйти на старт серфингисты из-за плохой погоды. 

Затем из-за качества воды на реке Сена были перенесены состязания в мужском триатлоне.

Куандык Шынасилов
Париж-2024 2024 год Олимпийские игры
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