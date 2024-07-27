Жеребьевка в соревнованиях по фехтованию прошла на ОИ-2024 в Париже

Фото: pixabay

На Олимпийских играх-2024 в Париже состоялась жеребьевка в соревнованиях по фехтованию. Казахстан будет представлен в фехтовании на шпаге (мужчины) и на сабле (женщины), сообщает Zakon.kz.

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