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Жеребьевка в соревнованиях по фехтованию прошла на ОИ-2024 в Париже

фехтование на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 18:11 Фото: pixabay
На Олимпийских играх-2024 в Париже состоялась жеребьевка в соревнованиях по фехтованию. Казахстан будет представлен в фехтовании на шпаге (мужчины) и на сабле (женщины), сообщает Zakon.kz.

Ниже представлены результаты жеребьевки.

Шпага, мужчины (начало 28 июля):

  • 1/64 финала. Вадим Шарлаимов – Харри Санер (ЮАР)
  • 1/32 финала. Руслан Курбанов – Хуссам Элькорд (Марокко)
  • 1/32 финала. Эльмир Алимжанов – Луиджи Мидельтон (Франция)

Шпага, командные соревнования (начало 2 августа):

  • 1/8 финала. Казахстан – Венгрия

Сабля, женщины (начало 29 июля):

  • 1/64 финала. Айгерим Сарыбай – Чайма Бенадуда (Алжир).

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены поборются за бронзовую медаль Олимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

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