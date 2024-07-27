Жеребьевка в соревнованиях по фехтованию прошла на ОИ-2024 в Париже
Фото: pixabay
На Олимпийских играх-2024 в Париже состоялась жеребьевка в соревнованиях по фехтованию. Казахстан будет представлен в фехтовании на шпаге (мужчины) и на сабле (женщины), сообщает Zakon.kz.
Ниже представлены результаты жеребьевки.
Шпага, мужчины (начало 28 июля):
- 1/64 финала. Вадим Шарлаимов – Харри Санер (ЮАР)
- 1/32 финала. Руслан Курбанов – Хуссам Элькорд (Марокко)
- 1/32 финала. Эльмир Алимжанов – Луиджи Мидельтон (Франция)
Шпага, командные соревнования (начало 2 августа):
- 1/8 финала. Казахстан – Венгрия
Сабля, женщины (начало 29 июля):
- 1/64 финала. Айгерим Сарыбай – Чайма Бенадуда (Алжир).
Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены поборются за бронзовую медаль Олимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
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