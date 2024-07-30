Сборная Казахстана выпала из топ-10 медального зачета Олимпиады-2024

Перед стартом седьмого соревновательного дня ХХХIII летних Олимпийских игр казахстанские спортсмены располагаются на 12-й позиции общекомандного медального зачета, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта МОК, к этому часу в активе казахстанских атлетов три награды. "Золото" у дзюдоиста Елдоса Сметова. Еще одну медаль, но уже бронзового качества добыл другой наш дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Также на третью ступень пьедестала почета поднялись стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев, которые продемонстрировали свое мастерство в смешанных соревнованиях. Благодаря этим медалям мы сейчас занимаем 12-е место среди лучших сборных Олимпиады-2024.





Фото: Instagram/paris2024

А во главе рейтинга по количеству медалей стоят японцы, на счету которых 12 ценных призов: шесть золотых, два серебряных и четыре бронзовых.

В призовую тройку входят Франция (16 наград) и Китай (12).

30 июля на Олимпиаде будет разыграно 12 комплектов медалей в восьми видах спорта: дзюдо, спортивной гимнастике, плавании, фехтовании, стрельбе, триатлоне, настольном теннисе и регби-7 (женщины).

Накануне одним из запоминающихся и ярких моментов для наших болельщиков стало выступление лидера команды Казахстана по настольному теннису Кирилла Герасименко. Карагандинец сенсационно вышел в 1/8 финала парижской Олимпиады, обыграв на своем пути 11-го номера мирового рейтинга – немца Данг Цю. Сам же казахстанец занимает 46-ую позицию в табели о рангах.