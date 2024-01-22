Казахстан входит в топ-10 команд поcле третьего дня Юношеской олимпиады

В Южной Корее продолжаются IV Зимние Юношеские Олимпийские игры. После третьего соревновательного дня казахстанские молодые атлеты располагаются на девятой строчке командного зачета по медалям, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По информации официального сайта данных соревнований, юношеская сборная Казахстана благодаря историческому "золоту" прыгуна Илья Мизерных и "бронзе" шорт-трекистки Полины Омельчук сейчас занимает 9-е место среди лучших сборных мира. Улучшить свои показатели в медальном зачете наши спортсмены могут еще в ближайшие дни, если конечно окажутся в списке призеров глобальных соревнований.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По итогам стартовых дней Зимней Юношеской Олимпиады-2024 в медальном зачете лидирует представители Германии и Италии, у которых одинаковое количество медалей разных достоинств: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.

На третьей строчке молодые спортсмены из Франции, в активе которых 4 награды высшей пробы, а также 2 "серебра" и 1 "бронза".

IV Зимние Юношеские Олимпийские игры проходят в южнокорейском Канвондо с участием спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет, и продлятся соревнования до 1 февраля.







Между тем, вечером 22 января в Алматы вернулся Илья Мизерных, обладатель первой исторической золотой награды Казахстана на Зимних Юношеских Играх.