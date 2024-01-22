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Казахстан входит в топ-10 команд поcле третьего дня Юношеской олимпиады

ЗЮО-2024 Золото сборной РК Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В Южной Корее продолжаются IV Зимние Юношеские Олимпийские игры. После третьего соревновательного дня казахстанские молодые атлеты располагаются на девятой строчке командного зачета по медалям, сообщает Zakon.kz.

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По информации официального сайта данных соревнований, юношеская сборная Казахстана благодаря историческому "золоту" прыгуна Илья Мизерных и "бронзе" шорт-трекистки Полины Омельчук сейчас занимает 9-е место среди лучших сборных мира. Улучшить свои показатели в медальном зачете наши спортсмены могут еще в ближайшие дни, если конечно окажутся в списке призеров глобальных соревнований.    

ЗЮО-2024 Бронза сборной РК

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

По итогам стартовых дней Зимней Юношеской Олимпиады-2024 в медальном зачете лидирует представители Германии и Италии, у которых одинаковое количество медалей разных достоинств: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.  

На третьей строчке молодые спортсмены из Франции, в активе которых 4 награды высшей пробы, а также 2 "серебра" и 1 "бронза".

IV Зимние Юношеские Олимпийские игры проходят в южнокорейском Канвондо с участием спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет, и продлятся соревнования до 1 февраля. 


Между тем, вечером 22 января в Алматы вернулся Илья Мизерных, обладатель первой исторической золотой награды Казахстана на Зимних Юношеских Играх.

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