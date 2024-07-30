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Нурбек Оралбай выиграл первый бой на Олимпиаде-2024

Нурбек Оралбай выиграл первый бой на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 19:52 Фото: НОК
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый поединок на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Его соперником в 1/8 в весовой категории 80 кг был австралиец Каллум Питерс.

Первый раунд остался за казахстанцем – 5:0, а в начале второго Нурбеку был отсчитан нокдаун. По итогам второй трехминутки судьи отдали преимущество уже австралийцу.

В заключительном раунде Оралбай оказался лучше раздельным решением судей – 3:2.

В итоге Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

Оралбай является действующим чемпионом мира: золотую медаль он выиграл в прошлом году в Ташкенте. 

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