Нурбек Оралбай выиграл первый бой на Олимпиаде-2024
Фото: НОК
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый поединок на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.
Его соперником в 1/8 в весовой категории 80 кг был австралиец Каллум Питерс.
Первый раунд остался за казахстанцем – 5:0, а в начале второго Нурбеку был отсчитан нокдаун. По итогам второй трехминутки судьи отдали преимущество уже австралийцу.
В заключительном раунде Оралбай оказался лучше раздельным решением судей – 3:2.
В итоге Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.
Оралбай является действующим чемпионом мира: золотую медаль он выиграл в прошлом году в Ташкенте.
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