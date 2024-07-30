Нурбек Оралбай выиграл первый бой на Олимпиаде-2024

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл первый поединок на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Его соперником в 1/8 в весовой категории 80 кг был австралиец Каллум Питерс.

Первый раунд остался за казахстанцем – 5:0, а в начале второго Нурбеку был отсчитан нокдаун. По итогам второй трехминутки судьи отдали преимущество уже австралийцу.

В заключительном раунде Оралбай оказался лучше раздельным решением судей – 3:2.

В итоге Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.



Оралбай является действующим чемпионом мира: золотую медаль он выиграл в прошлом году в Ташкенте.