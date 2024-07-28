Боксер Айбек Оралбай пробился в четвертьфинал Олимпиады

Фото: НОК РК

28 июля 2024 года казахстанский боксер Айбек Оралбай ( до 92 кг) одержал победу в своем первом бою на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

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