Боксер Айбек Оралбай пробился в четвертьфинал Олимпиады
Фото: НОК РК
28 июля 2024 года казахстанский боксер Айбек Оралбай ( до 92 кг) одержал победу в своем первом бою на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец победил Адама Олаоре из Нигерии, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал Олимпиады.
Казахстанец одержал уверенную победу, отправив соперника по ходу встречи в нокдаун, отмечает НОК РК.
Также сегодня, 28 июля, в финал Олимпийских игр вышла Александра Ле – участница казахстанской команды по пулевой стрельбе.
Накануне, 27 июля, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой.
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