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Боксер Айбек Оралбай пробился в четвертьфинал Олимпиады

Айбек Оралбай , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 15:16 Фото: НОК РК
28 июля 2024 года казахстанский боксер Айбек Оралбай ( до 92 кг) одержал победу в своем первом бою на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец победил Адама Олаоре из Нигерии, тем самым обеспечив себе выход в четвертьфинал Олимпиады.

Казахстанец одержал уверенную победу, отправив соперника по ходу встречи в нокдаун, отмечает НОК РК.

Также сегодня, 28 июля, в финал Олимпийских игр вышла Александра Ле – участница казахстанской команды по пулевой стрельбе.

Накануне, 27 июля, казахстанский дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой.

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