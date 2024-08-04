Боксер Нурбек Оралбай пробился в финал Олимпиады-2024
Наш действующий чемпион мира Нурбек Оралбай в весовой категории до 80 кг в полуфинале встретил отчаянное сопротивление соперника из Доминиканы Кристиана Хавьера Пиналеса.
Казахстанский боксер не дал усомниться судьям и безоговорочно победил противника, тем самым получил шанс на "золото" парижской Олимпиады.
Повторить успех Нурбека Оралбая 6 августа может Назым Кызайбай, которой также предстоит полуфинальный поединок.
Между тем поступила хорошая новость с легкоатлетической дорожки Парижа, где путевку в финальную часть дистанции 3000 метров с препятствиями завоевала представительница Казахстана, бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто.
К сожалению, квалификационные состязания в других видах легкой атлетики не смогли пройти Ольга Сафронова, Давид Ефремов и Дэйзи Джепкемей.