Боксер Нурбек Оралбай пробился в финал Олимпиады-2024

4 августа на ринг Парижа вышел один из двух казахстанских боксеров – Нурбек Оралбай, у которого был шанс заработать путевку в финал ХХХIII летних Олимпийских игр, с чем он успешно справился, сообщает Zakon.kz.

Наш действующий чемпион мира Нурбек Оралбай в весовой категории до 80 кг в полуфинале встретил отчаянное сопротивление соперника из Доминиканы Кристиана Хавьера Пиналеса.

Казахстанский боксер не дал усомниться судьям и безоговорочно победил противника, тем самым получил шанс на "золото" парижской Олимпиады.

Повторить успех Нурбека Оралбая 6 августа может Назым Кызайбай, которой также предстоит полуфинальный поединок.

Между тем поступила хорошая новость с легкоатлетической дорожки Парижа, где путевку в финальную часть дистанции 3000 метров с препятствиями завоевала представительница Казахстана, бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто.

К сожалению, квалификационные состязания в других видах легкой атлетики не смогли пройти Ольга Сафронова, Давид Ефремов и Дэйзи Джепкемей.