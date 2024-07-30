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Париж-2024: Казахстанский стрелок заработала хорошие баллы на пути к финалу

Стендовая стрельба Квал Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 20:28 Фото: Instagram/kazshooting
30 июля на летней Олимпиаде-2024 в Париже стартовали отборочные соревнования по стендовой стрельбе с участием казахстанки Марии Дмитриенко, которая по итогам первого дня занимает четвертую строчку, сообщает Zakon.kz.

Мария Дмитриенко защищает честь нашей страны в дисциплине "трап", пишет пресс-служба МОК. В ходе стартового дня квалификации она набрала 73 очка и расположилась на четвертом месте. Перед ней находятся испанки Молне Магрина Мар и Фатима Гальвес, а также Пенни Смит из Австралии.  

По ходу состязаний у нее было только две осечки. Завтра Марии предстоит второй день квалификации. Для того, чтобы стрелять в финальной части, ей необходимо войти в шестерку лучших спортсменов.

Финал запланирован на вечер 30 июля. 

Стендовая стрельба Квал Парижа-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 20:28

Фото: Instagram/qaz_team_official

Мария Дмитриенко квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Париже только весной этого года. Наша спортсменка завоевала свою путевку в Дохе (Катар), на олимпийском отборочном турнире в дисциплине "трап".

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