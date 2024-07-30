Париж-2024: Казахстанский стрелок заработала хорошие баллы на пути к финалу
Мария Дмитриенко защищает честь нашей страны в дисциплине "трап", пишет пресс-служба МОК. В ходе стартового дня квалификации она набрала 73 очка и расположилась на четвертом месте. Перед ней находятся испанки Молне Магрина Мар и Фатима Гальвес, а также Пенни Смит из Австралии.
По ходу состязаний у нее было только две осечки. Завтра Марии предстоит второй день квалификации. Для того, чтобы стрелять в финальной части, ей необходимо войти в шестерку лучших спортсменов.
Финал запланирован на вечер 30 июля.
Фото: Instagram/qaz_team_official
Мария Дмитриенко квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Париже только весной этого года. Наша спортсменка завоевала свою путевку в Дохе (Катар), на олимпийском отборочном турнире в дисциплине "трап".