Париж-2024: Казахстанский стрелок заработала хорошие баллы на пути к финалу

30 июля на летней Олимпиаде-2024 в Париже стартовали отборочные соревнования по стендовой стрельбе с участием казахстанки Марии Дмитриенко, которая по итогам первого дня занимает четвертую строчку, сообщает Zakon.kz.

Мария Дмитриенко защищает честь нашей страны в дисциплине "трап", пишет пресс-служба МОК. В ходе стартового дня квалификации она набрала 73 очка и расположилась на четвертом месте. Перед ней находятся испанки Молне Магрина Мар и Фатима Гальвес, а также Пенни Смит из Австралии.

По ходу состязаний у нее было только две осечки. Завтра Марии предстоит второй день квалификации. Для того, чтобы стрелять в финальной части, ей необходимо войти в шестерку лучших спортсменов.

Финал запланирован на вечер 30 июля.

Фото: Instagram/qaz_team_official

Мария Дмитриенко квалифицировалась на летние Олимпийские игры в Париже только весной этого года. Наша спортсменка завоевала свою путевку в Дохе (Катар), на олимпийском отборочном турнире в дисциплине "трап".