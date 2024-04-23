Стрелок Мария Дмитриенко выиграла лицензию на Олимпиаду-2024
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Наша спортсменка завоевала путевку на проходящем в Дохе (Катар) олимпийском отборочном турнире, передает пресс-служба МТС РК. Мария Дмитриенко успешно выступила в дисциплине "трап", в перестрелке (до первого промаха) она боролась за завоевание олимпийской лицензии.
В итоге, по результатам перестрелки казахстанка заняла седьмое место и стала обладательницей путевки в Париж.
Мария Дмитриенко стала первой участницей, кто квалифицировался на ОИ-2024 от Казахстана в стендовой стрельбе.
У нее уже есть опыт выступления на главных Играх четырехлетия – в Рио-2016 она заняла восьмое место.
Дмитриенко является победителем Кубка мира-2024, который проходил в январе в Каире (Египет).
Лицензионный олимпийский турнир по стендовой стрельбе продлится до 29 апреля. В соревнованиях принимают участие более 400 стрелков мира. Сборная Казахстана представлена самым сильным составом (21 стрелок).