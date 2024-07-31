Париж-2024: Дмитриенко упустила возможность выхода в финал

Член сборной Казахстана Мария Дмитриенко, которая выступала на Олимпиаде-2024 в стендовой стрельбе, не сумела попасть в список финальной шестерки в дисциплине "трап", сообщает Zakon.kz.

Мария Дмитриенко после первой квалификации занимала четвертое место при двух осечках. Однако во второй день соревнований она не смогла удержать свою позицию и завершила отборочный раунд на 10-м месте с активом в 120 очков.

Этой суммы баллов не хватило для прохода в финал, куда отобрались шесть лучших спортсменок по итогам квалификации.

Промежуточное первое место пока занимает испанка Мар Мольне – 123 очка. Финал пройдет вечером 31 июля.

Фото: Instagram/qaz_team_official

31 июля представители олимпийской сборной Казахстана выступят еще в трех видах спорта, и в одном из них, а именно в финале по спортивной гимнастике (многоборье), выйдет Милад Карими (начало – в 18:30).

На полчаса раньше Карими свое мастерство начнет демонстрировать Кирилл Герасименко в соревнованиях по настольному теннису. В 1/8 финала ему будет противостоять египтянин Омар Ассар.

А итог соревновательного дня подведет боксерша Валентина Хальзова (75 кг), которая в ночь на 1 августа сразится с представителем Панамы Атейна Билон (00:36).

Тем временем алматинские болельщики футбола внезапно получили хорошую возможность посмотреть матч еврокубков на своей любимой арене. 1 августа на Центральном стадионе Алматы состоится ответный матч Лиги конференций УЕФА между "Астаной" и "Милсами" из Молдовы.