Чемпион мира Махмуд Сабырхан покидает Олимпийские игры-2024
Фото: Instagram/qaz_team_official
Еще одним огорчением стало больше для казахстанских болельщиков программа восьмого соревновательного дня Олимпиады-2024. Действующий чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан проиграл поединок 1/8 финала испанцу Хосе Кильесу Бротонсу, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, наш боксер, который выступал в весовой категории до 57 кг, уступил по итогам всех трех раундов вице-чемпиону Европы с общим счетом 4:1.
Тем самым, Сабырхан завершил свое выступление в Париже и повторил путь старших товарищей Асламбека Шымбергенова и Камшыбека Кункабаева, которые также проиграли в первых кругах олимпийского турнира.
К этому часу из заявленных наших боксеров мужской команды остались только четверо участников.
В четвертьфинал Олимпиады-2024 прошли братья Нурбек и Айбек Оралбай, Сакен Бибосынов и Мухаммедсабыр Базарабайулы.
В ночь на 1 августа на ринг Парижа поднимется казахстанка Валентина Хальзова, которая будет боксировать против соперницы из Панамы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript