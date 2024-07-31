Лидер команды РК по настольному теннису не смог пробиться в 1/4 финала Олимпиады

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 31 июля не смог выйти в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Казахстана, в 1/8 казахстанец провел матч против опытного Омара Ассара из Египта, для которого Игры в Париже стали четвертыми в карьере.

"Герасименко уверенно стартовал. Ему удалось забрать первые два гейма со счетом 11:8, 11:6. Следующие два остались за Ассаром – 12:10, 12:10 (2:2 по геймам). В пятом гейме вновь выиграл египтянин – 11:9. Ассар одержал победу и в шестом – 11:3", – говорится в сообщении.

Итоговый счет составил 4:2 в пользу Омара Яссара, который вышел в 1/4 финала.

Отметим, что Герасименко третий раз участвует в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже. Он провел напряженный матч в 1/16 и в итоге одолел спортсмена из Германии Дана Цю.

