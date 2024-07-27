Лидер команды Казахстана по настольному теннису выиграл первый матч на Олимпиаде

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выиграл первый матч на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

В первой встрече ему противостоял Николас Бургос из Чили.

Матч продлился четыре партии. Герасименко одержал победу с общим счетом 11:4, 11:5, 12:10, 11:6. В следующем раунде Герасименко сыграет против победителя пары Тьягу Аполония (Бразилия) – Дан Цю (Германия).

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Позже казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы стартовал с победы на Олимпиаде в Париже.