#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

Грузия завоевала первую историческую награду на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2026 Награда Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:12 Фото: Instagram/berulava__luka
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава добыли для Грузии первую в истории для этой страны медаль на зимних Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

16 февраля грузинские спортсмены завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане.

А чемпионами в этой программе стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. На третьей строчке разместилась немецкая пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Стоит отметить, что грузинские фигуристы ранее проживали в России и перешли под флаг Грузии несколько лет назад.

Берулава и Метелкина тренируется под руководством наставника Павла Слюсаренко.

Тем временем сегодня вечером на Олимпиаде-2026 начнет свое выступление казахстанская фигуристка Софья Самоделкина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гватемала завоевала первое "золото" в истории Олимпийских игр
09:39, 01 августа 2024
Гватемала завоевала первое "золото" в истории Олимпийских игр
Первая ракетка мира завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Париже
21:06, 02 августа 2024
Первая ракетка мира завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Париже
Итальянка стала первой женщиной, завоевавшей "золото" шести зимних Олимпиад
04:59, 11 февраля 2026
Итальянка стала первой женщиной, завоевавшей "золото" шести зимних Олимпиад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
10:59, Сегодня
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
10:31, Сегодня
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
10:26, Сегодня
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: