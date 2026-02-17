Грузия завоевала первую историческую награду на зимних Олимпийских играх

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава добыли для Грузии первую в истории для этой страны медаль на зимних Олимпийских играх, сообщает Zakon.kz.

16 февраля грузинские спортсмены завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде-2026 в Милане.

А чемпионами в этой программе стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. На третьей строчке разместилась немецкая пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Стоит отметить, что грузинские фигуристы ранее проживали в России и перешли под флаг Грузии несколько лет назад.

Берулава и Метелкина тренируется под руководством наставника Павла Слюсаренко.

Тем временем сегодня вечером на Олимпиаде-2026 начнет свое выступление казахстанская фигуристка Софья Самоделкина.