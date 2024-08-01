В НОК Казахстана не согласны с результатом Мухаммедсабыра Базарбайулы

Фото: Instagram/zhanar_utesheva

2 августа Национальный Олимпийский комитет Казахстана официально подал апелляцию в Paris boxing Unit с требованием разъяснений результата поединка в Париже между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурули из Грузии, сообщает Zakon.kz.

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