В НОК Казахстана не согласны с результатом Мухаммедсабыра Базарбайулы
Фото: Instagram/zhanar_utesheva
2 августа Национальный Олимпийский комитет Казахстана официально подал апелляцию в Paris boxing Unit с требованием разъяснений результата поединка в Париже между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурули из Грузии, сообщает Zakon.kz.
Олимпийская встреча боксеров проходила в весовой категории до 63,5 кг.
Как передает пресс-служба НОК, апелляция вызвана исходом боя Мухаммедсабыра Базарбайулы и подана с уведомления Международного Олимпийского комитета.
"По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024".Национальный Олимпийский комитет Казахстана
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В НОК прекрасно осознают, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен.
"Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов", – прокомментировала генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева.
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Сразу после боя НОК Казахстана обвинил судей Олимпиады в Париже в предвзятости.
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