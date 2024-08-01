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В НОК Казахстана не согласны с результатом Мухаммедсабыра Базарбайулы

Национальный Олимпийский комитет, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 03:20 Фото: Instagram/zhanar_utesheva
2 августа Национальный Олимпийский комитет Казахстана официально подал апелляцию в Paris boxing Unit с требованием разъяснений результата поединка в Париже между Мухаммедсабыром Базарбайулы и Лаши Гурули из Грузии, сообщает Zakon.kz.

Олимпийская встреча боксеров проходила в весовой категории до 63,5 кг.

Как передает пресс-служба НОК, апелляция вызвана исходом боя Мухаммедсабыра Базарбайулы и подана с уведомления Международного Олимпийского комитета.

"По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024".Национальный Олимпийский комитет Казахстана
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 03:20

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

В НОК прекрасно осознают, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен.

"Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов", – прокомментировала генеральный секретарь НОК Казахстана Жанар Утешева.
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 03:20

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Сразу после боя НОК Казахстана обвинил судей Олимпиады в Париже в предвзятости.

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