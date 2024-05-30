Боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы выиграл третий бой на олимпийском отборе

Казахстанец Мухаммедсабыр Базарбайулы 29 мая успешно провел третий поединок в Бангкоке в мировом отборочном турнире по боксу. Он победил итальянца Джанлуиджи Маланга, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz боксеры выдали динамичный и конкурентный бой. Тем не менее, эффективнее работал в ринге именно Базарбайулы, который и стал победителем. Он выиграл раздельным решением судей.

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