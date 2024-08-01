НОК Казахстана обвинил судей Олимпиады в Париже в предвзятости
Фото: olympic.kz
Национальный Олимпийский комитет Казахстана выразил сомнения PBU (Paris boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксеров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба НОК РК, организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания, и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство.
При этом важно подчеркнуть, что данная процедура никак не повлияет на исходы боев. Согласно регламенту, результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены.
Ранее сообщалось, что Айбек Оралбай лишился реальной медали боксерского турнира.
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