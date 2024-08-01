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Законодательство РК

НОК Казахстана обвинил судей Олимпиады в Париже в предвзятости

НОК сомневается в непредвзятости судей ОИ в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 00:48 Фото: olympic.kz
Национальный Олимпийский комитет Казахстана выразил сомнения PBU (Paris boxing Unit) относительно некоторых судей, работавших на боях казахстанских боксеров, и попросил обратить внимание на предмет предвзятости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх приняли во внимание замечания, и обещали разобраться в ситуации. В отношении отмеченных судей начато разбирательство.

При этом важно подчеркнуть, что данная процедура никак не повлияет на исходы боев. Согласно регламенту, результаты прошедших поединков пересматриваться не будут. Однако при этом судьи, в случае обнаружения ошибок в их работе, могут быть отстранены.

Ранее сообщалось, что Айбек Оралбай лишился реальной медали боксерского турнира.

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