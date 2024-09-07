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Паралимпиада-2024: Итоги десятого дня соревнований

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 04:22 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
В Париже прошел десятый день соревнований Паралимиады-2024, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, результаты выглдядят так:

Парадзюдо: Журкамырза Шукурбеков, выступающий в категории J2 до 90 кг, завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место он одержал победу над французом Насером Зоргани, завершив бой иппоном.

В весовой категории до 70 кг среди женщин Зарина Раифова, также выступающая в категории J2, завоевала бронзовую медаль, обыграв в борьбе за третье место итальянку Каролину Косту.

Галымжан Смагулов и Бауыржан Арыстанбеков (категория J2, до 90 кг) потерпели поражение в первом поединке, как и Ерлан Утепов (категория J1, свыше 90 кг).

Парапауэрлифтинг: Раушан Койшибаева, выступая в категории до 73 кг, заняла четвертое место с результатом 117 кг.

Рахметжан Хамаев, участвовавший в весовой категории до 88 кг, поднял 200 кг и занял шестое место.

Параканоэ: В категории VL3 на дистанции 200 метров Жаныл Балтабаева завершила полуфинал с результатом 1:02.13, спортсменка не смогла выйти в финал.

Бибарыс Спатай в категории KL2 также не прошел в финал, показав время 45.47 секунды в полуфинале на дистанции 200 метров.

Ранее Казахстан завершил Паралимпийские игры в Париже с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами..

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