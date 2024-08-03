Лучший снайпер Ла Лиги Довбик перешел в итальянскую "Рому"

Трехкратный чемпион Италии, клуб "Рома", сумел приобрести лучшего бомбардира испанского первенства прошлого сезона украинца Артема Довбика. "Жирона" все же распрощалась со своим игроком за 34 млн евро, изначально договариваясь с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

2 августа римляне уже объявили о заключении контракта с 27-летним украинским форвардом. В составе "Ромы" Добвик будет носить футболку с номером 11. Он стал первым украинцем в истории клуба.

"У нас появился один из ведущих бомбардиров, и это будет первый случай, когда клуб приобретает лучшего бомбардира предыдущего сезона одной из европейских лиг. Такого в клубе еще не случалось, даже при трансферах таких знаменитостей, как Бальбо, Батистута, Джеко, Монтелла, Пруццо, Феллер или Вучинич. Добро пожаловать, Артем". Заявление ФК "Рома"

В прошедшем сезоне Довбик забил 24 гола и оформил 8 результативных ассистов в 36 матчах испанского чемпионата, став лучшим бомбардиром Ла Лиги.

"Я очень рад, с нетерпением жду знакомства с командой. "Рома" – один из лучших итальянских клубов, верю в этот проект. Надеюсь, сможем сделать что-нибудь интересное. Прошлый сезон был великолепным как для меня, так и для "Жироны". Мне будет не хватать команды, но мне нужен следующий шаг. "Рома" – это очень большой клуб с огромной историей. Знаю, что давление будет очень высоким, но футбол без давления – это не футбол". Артем Довбик

Переход Добвика в "Рому" получился нежданным. Но его ждали в другом титулованном испанском клубе – "Атлетико".

По завершении прошлого сезона в Ла Лиге украинского нападающего пожелали заполучить итальянцы, что в итоге и случилось.

Сумма трансфера Довбика оценивается примерно в 33-34 млн евро.