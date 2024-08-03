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Лучший снайпер Ла Лиги Довбик перешел в итальянскую "Рому"

Футбол Переход Рома, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:47 Фото: Instagram/tema_dovbyk
Трехкратный чемпион Италии, клуб "Рома", сумел приобрести лучшего бомбардира испанского первенства прошлого сезона украинца Артема Довбика. "Жирона" все же распрощалась со своим игроком за 34 млн евро, изначально договариваясь с "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

2 августа римляне уже объявили о заключении контракта с 27-летним украинским форвардом. В составе "Ромы" Добвик будет носить футболку с номером 11. Он стал первым украинцем в истории клуба.

"У нас появился один из ведущих бомбардиров, и это будет первый случай, когда клуб приобретает лучшего бомбардира предыдущего сезона одной из европейских лиг. Такого в клубе еще не случалось, даже при трансферах таких знаменитостей, как Бальбо, Батистута, Джеко, Монтелла, Пруццо, Феллер или Вучинич. Добро пожаловать, Артем". Заявление ФК "Рома"

В прошедшем сезоне Довбик забил 24 гола и оформил 8 результативных ассистов в 36 матчах испанского чемпионата, став лучшим бомбардиром Ла Лиги. 

"Я очень рад, с нетерпением жду знакомства с командой. "Рома" – один из лучших итальянских клубов, верю в этот проект. Надеюсь, сможем сделать что-нибудь интересное. Прошлый сезон был великолепным как для меня, так и для "Жироны". Мне будет не хватать команды, но мне нужен следующий шаг. "Рома" – это очень большой клуб с огромной историей. Знаю, что давление будет очень высоким, но футбол без давления – это не футбол".Артем Довбик

Переход Добвика в "Рому" получился нежданным. Но его ждали в другом титулованном испанском клубе – "Атлетико". 

По завершении прошлого сезона в Ла Лиге украинского нападающего пожелали заполучить итальянцы, что в итоге и случилось.  

Сумма трансфера Довбика оценивается примерно в 33-34 млн евро.

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