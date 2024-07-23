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"Атлетико" близок к подписанию лучшего снайпера Ла Лиги

"Атлетико" близок к подписанию лучшего снайпера Ла Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:16 Фото: Instagram/tema_dovbyk
Испанский футбольный клуб "Атлетико" (Мадрид) в ближайшее время планирует приобрести украинского форварда "Жироны" Артема Довбика. Сумма сделки может составить 35 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание As, "Атлетико" и "Жирона" почти пришли к предварительному согласию по трансферу 27-летнего нападающего. Цена сделки варьируется в районе 35 млн евро, из них 5 млн – это бонус.

Артем Добвик признан лучшим бомбардиром испанского первенства прошлого сезона, когда он забил 24 гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах.

Украинский футболист придет на замену бывшего игрока "мастрасников" – Альваро Мората.

В свою очередь капитан сборной Испании переходит в стан итальянского "Милана".

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