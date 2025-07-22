Лучший снайпер Серии А перешел в саудовскую "Аль-Кадисию" за 65 млн евро

Бронзовый призер прошлого сезона в итальянском футбольном чемпионате клуб "Аталанта" за 65 млн евро продал лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги в саудовскую команду "Аль-Кадисия", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Бергамо Кальчо", 21 июля состоялся официальный трансфер 26-летнего форварда в "Аль-Кадисию".

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма контракта составила 65 миллионов евро.

🔐🇸🇦 It’s all signed for Mateo Retegui as new Al Qadsiah player from Atalanta on €65m deal. Official statement next. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025

Матео Ретеги признан лучшим бомбардиром Серии А сезона-2024/25. Он забил 25 голов в 36 матчах итальянского первенства.

Таким образом, саудовская Суперлига обзавелась еще одной звездой мирового значения. Ретеги уже через месяц будет конкурировать с Криштиану Роналду, который на прошлой неделе был объявлен лучшим футболистом прошлого сезона в местном чемпионате.