Лучший снайпер Серии А перешел в саудовскую "Аль-Кадисию" за 65 млн евро

Как информирует пресс-служба "Бергамо Кальчо", 21 июля состоялся официальный трансфер 26-летнего форварда в "Аль-Кадисию".

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма контракта составила 65 миллионов евро.

🔐🇸🇦 It’s all signed for Mateo Retegui as new Al Qadsiah player from Atalanta on €65m deal. Official statement next.