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Спорт

Лучший снайпер Серии А перешел в саудовскую "Аль-Кадисию" за 65 млн евро

Футбол Переход Аль-Кадисия, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 12:49 Фото: Instagram/mateoretegui
Бронзовый призер прошлого сезона в итальянском футбольном чемпионате клуб "Аталанта" за 65 млн евро продал лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги в саудовскую команду "Аль-Кадисия", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "Бергамо Кальчо", 21 июля состоялся официальный трансфер 26-летнего форварда в "Аль-Кадисию".

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма контракта составила 65 миллионов евро.

Матео Ретеги признан лучшим бомбардиром Серии А сезона-2024/25. Он забил 25 голов в 36 матчах итальянского первенства.

Таким образом, саудовская Суперлига обзавелась еще одной звездой мирового значения. Ретеги уже через месяц будет конкурировать с Криштиану Роналду, который на прошлой неделе был объявлен лучшим футболистом прошлого сезона в местном чемпионате.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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