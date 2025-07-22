Лучший снайпер Серии А перешел в саудовскую "Аль-Кадисию" за 65 млн евро
Фото: Instagram/mateoretegui
Бронзовый призер прошлого сезона в итальянском футбольном чемпионате клуб "Аталанта" за 65 млн евро продал лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги в саудовскую команду "Аль-Кадисия", сообщает Zakon.kz.
Как информирует пресс-служба "Бергамо Кальчо", 21 июля состоялся официальный трансфер 26-летнего форварда в "Аль-Кадисию".
По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма контракта составила 65 миллионов евро.
🔐🇸🇦 It’s all signed for Mateo Retegui as new Al Qadsiah player from Atalanta on €65m deal. Official statement next.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025
Матео Ретеги признан лучшим бомбардиром Серии А сезона-2024/25. Он забил 25 голов в 36 матчах итальянского первенства.
Таким образом, саудовская Суперлига обзавелась еще одной звездой мирового значения. Ретеги уже через месяц будет конкурировать с Криштиану Роналду, который на прошлой неделе был объявлен лучшим футболистом прошлого сезона в местном чемпионате.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript