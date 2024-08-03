Реакция близких Наримана Курбанова на его победу в Париже попала на видео
Фото: olympic.kz
Реакция близких казахстанского гимнаста Наримана Курбанова на его победу в Париже попала на видео, сообщает Zakon.kz.
На видео тренер, дядя и друзья спортсмена громко радуются, улыбаются и обнимаются.
3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место.
Первым стал ирландец Рис МакЛенаган - 15.533. С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США- 15.300.
Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике на Олимпиаде.
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