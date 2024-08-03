Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" на Олимпиаде в Париже
Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов 3 августа завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, Нариман Курбанов стал первым гимнастом из нашей страны, кому удалось выиграть олимпийскую медаль.
"Покорил он эту вершину в упражнении на коне. Его результат – 15.433 балла. Лучше Курбанова выступил только ирландец Рис Макленаган – 15.533", – говорится в сообщении.
С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США – 15.300.
Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх.
Казахстанка Назым Кызайбай, выступающая за команду Казахстана по боксу, 3 августа победила в 1/4 финала Олимпийских игр-2024.
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