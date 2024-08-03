Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" на Олимпиаде в Париже

Казахстанский гимнаст завоевал &quot;серебро&quot; на Олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 21:14 Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов 3 августа завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Нариман Курбанов стал первым гимнастом из нашей страны, кому удалось выиграть олимпийскую медаль.

"Покорил он эту вершину в упражнении на коне. Его результат – 15.433 балла. Лучше Курбанова выступил только ирландец Рис Макленаган – 15.533", – говорится в сообщении.

С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США – 15.300.

Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. 

Казахстанка Назым Кызайбай, выступающая за команду Казахстана по боксу, 3 августа победила в 1/4 финала Олимпийских игр-2024. 

Читайте также

Футбол Победа Елимай
"Кайрат" разгромил "Елимай" и возглавил таблицу КПЛ-2024
Что известно о завоевавшем &quot;серебро&quot; в Париже Наримане Курбанове
Что известно о завоевавшем "серебро" в Париже Наримане Курбанове
Реакция близких Наримана Курбанова на его победу в Париже попала на видео
Реакция близких Наримана Курбанова на его победу в Париже попала на видео
Диана Абдуллаева
Париж-2024 2024 год Хорошие новости Гимнастика Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: