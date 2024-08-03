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Нариман Курбанов и Назым Кызайбай – герои субботних соревнований: итоги дня

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 02:50 Фото: Instagram/paris2024
В Министерстве туризма и спорта Казахстана подвели итоги соревнований казахстанских спортсменов за восьмой день Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как не без гордости передает пресс-служба Министерства туризма и спорта, Нариман подарил нашей стране первую олимпийскую медаль по спортивной гимнастике. В финале гимнаст из Алматы набрал 15.443 очка.

Его коллега Милад Карими занял пятое место в финале вольной спортивной гимнастики, с результатом 14 500 очков.

Гарантированная олимпийская медалистка и надежда отечественного бокса Назым Кызайбай вышла в полуфинал, обыграв соперницу из Колумбии.

В первый соревновательный день женского отбора в скит-программе по стендовой стрельбе наша соотечественница Асем Орынбай заняла 23-е место, набрав 67 очков. В мужском отборе программы скит спортсмен сборной Эдуард Ещенко не смог выйти в финал, набрав 115 очков.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 02:50

Эдуард Ещенко, фото: Instagram/kazshooting

В смешанном командном соревновании по дзюдо команда Казахстана уступила место Бразилии со счетом 2:4.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 02:50

Фото: Instagram/kaz_judoteam

В мужских групповых соревнованиях по велоспорту спортсмен сборной Алексей Луценко финишировал 52-м. Его показатель времени составляет 6 часов 26 минут 57 секунд. Евгений Федоров не смог финишировать, закончив гонку на средней полосе.

Таким образом, после восьмого дня олимпийских соревнований у сборной Казахстана четыре медали:

  • одна золотая;
  • одна серебряная;
  • две бронзовые.
Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 02:50

Болельщики, фото: Instagram/qaz_team_official

Подробности того, как казахстанский гимнаст завоевал "серебро" на Олимпиаде в Париже и победа Назым Кызайбай.

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