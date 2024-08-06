Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Провалом завершился финальный забег в легкой атлетике с участием лидера сборной РК

Провалом завершился финальный забег в легкой атлетике с участием лидера сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 00:36 Фото: olympic.kz
Лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто 6 августа приняла участие в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финальном забеге за медали главных стартов четырехлетия участвовали 15 спортсменок, пробившихся в финал.

К сожалению, представляющая Казахстан Нора Джеруто финишировала девятой.

Напомним, что в отборочном этапе Нора Джеруто заняла четвертое место, показав результат 9:16.46, что стало ее лучшим показателем в этом сезоне.

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024. 

Читайте также

Ни одна из схваток не является легкой: Жадраев прокомментировал свой выход в финал Олимпиады
Ни одна из схваток не была легкой: Жадраев прокомментировал свой выход в финал Олимпиады
Демеу Жадраев
Борец Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту
Диана Абдуллаева
Париж-2024 Казахстан 2024 год Забеги Олимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: