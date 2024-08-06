Провалом завершился финальный забег в легкой атлетике с участием лидера сборной РК
Фото: olympic.kz
Лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто 6 августа приняла участие в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в финальном забеге за медали главных стартов четырехлетия участвовали 15 спортсменок, пробившихся в финал.
К сожалению, представляющая Казахстан Нора Джеруто финишировала девятой.
Напомним, что в отборочном этапе Нора Джеруто заняла четвертое место, показав результат 9:16.46, что стало ее лучшим показателем в этом сезоне.
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024.
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