Провалом завершился финальный забег в легкой атлетике с участием лидера сборной РК

Фото: olympic.kz

Лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто 6 августа приняла участие в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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