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Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде

Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 21:31 Фото: olympic.kz
В финале Олимпийских игр-2024 в Париже казахстанский боксер Нурбек Оралбай встретится с украинцем Александром Хижняком, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале Хижняк победил Арлена Лопеса из Кубы раздельным решением судей со счетом 3:2.

Боксерский финал в весовой категории до 80 кг пройдет 8 августа.

Ранее действующий чемпион мира Нурбек Оралбай в весовой категории до 80 кг в полуфинале встретил отчаянное сопротивление соперника из Доминиканы Кристиана Хавьера Пиналеса. Казахстанский боксер не дал усомниться судьям и безоговорочно победил противника, тем самым получил шанс на "золото" парижской Олимпиады.

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