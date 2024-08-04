Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Фото: olympic.kz
В финале Олимпийских игр-2024 в Париже казахстанский боксер Нурбек Оралбай встретится с украинцем Александром Хижняком, сообщает Zakon.kz.
В полуфинале Хижняк победил Арлена Лопеса из Кубы раздельным решением судей со счетом 3:2.
Боксерский финал в весовой категории до 80 кг пройдет 8 августа.
Ранее действующий чемпион мира Нурбек Оралбай в весовой категории до 80 кг в полуфинале встретил отчаянное сопротивление соперника из Доминиканы Кристиана Хавьера Пиналеса. Казахстанский боксер не дал усомниться судьям и безоговорочно победил противника, тем самым получил шанс на "золото" парижской Олимпиады.
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