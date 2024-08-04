Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на ОИ

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель оказалась в больнице с кишечной палочкой после участия в Олимпийских играх в Париже, где плавательная часть соревнований проходила в реке Сена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета De Standaard, Мишель заняла 38-е место в индивидуальном зачете на Олимпиаде. Спустя четыре дня после выступления она почувствовала недомогание, и после госпитализации тесты показали заражение кишечной палочкой.

Из-за этого сборная Бельгии по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете, запланированной на 5 августа.Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) в своем заявлении сообщил, что решение об отказе было принято совместно со спортсменами и их окружением.

"BOIC и Федерация триатлона Бельгии надеются, что из этой ситуации будут извлечены уроки для будущих соревнований", — отметили в комитете.

Соревнования по триатлону среди мужчин и женщин на Олимпиаде прошли 31 июля, на день позже запланированной даты. Первоначально, 30 июля, из-за неудовлетворительных результатов проверки качества воды в реке Сена, турниры были перенесены.

Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана подвело итоги девятого дня соревнований. Подробнее можно узнать здесь.

