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Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене на ОИ

больница, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 01:52 Фото: pixabay
Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель оказалась в больнице с кишечной палочкой после участия в Олимпийских играх в Париже, где плавательная часть соревнований проходила в реке Сена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета De Standaard, Мишель заняла 38-е место в индивидуальном зачете на Олимпиаде. Спустя четыре дня после выступления она почувствовала недомогание, и после госпитализации тесты показали заражение кишечной палочкой.

Из-за этого сборная Бельгии по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете, запланированной на 5 августа.Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) в своем заявлении сообщил, что решение об отказе было принято совместно со спортсменами и их окружением.

"BOIC и Федерация триатлона Бельгии надеются, что из этой ситуации будут извлечены уроки для будущих соревнований", — отметили в комитете.

Соревнования по триатлону среди мужчин и женщин на Олимпиаде прошли 31 июля, на день позже запланированной даты. Первоначально, 30 июля, из-за неудовлетворительных результатов проверки качества воды в реке Сена, турниры были перенесены. 

Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана подвело итоги девятого дня соревнований. Подробнее можно узнать здесь

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