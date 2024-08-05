Париж-2024: Бельгия отказалась от старта в триатлоне из-за отравления спортсменки

Несколько дней назад бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу с диагнозом "кишечная палочка", после заплыва в реке Сена. В связи с этим сборная Бельгия 5 августа не вышла на соревнования Олимпийских игр-2024 в смешанной эстафете, сообщает Zakon.kz.

По информации De Standaard, 31 июля Мишель проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий. Немного позже она была госпитализирована, так как заразилась кишечной палочкой.

Триатлонистка уже пятый день находится в одной из парижских больниц. В связи с этой ситуацией бельгийская дружина решила не принимать участия в смешанной эстафете, которая проходит в эти минуты.

Фото: Instagram/paris2024

Аналогичные жалобы на качество воды в Сене поступили со стороны многих спортсменов. Это коснулось и лидера казахстанской женской сборной по триатлону Екатерины Шалыгиной, которая не смогла закончить состязания и досрочно покинула его.

Чуть позже она раскрыла причину своего схода с Олимпийских игр в Париже.