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Париж-2024: Бельгия отказалась от старта в триатлоне из-за отравления спортсменки

Олимпиада-2024 Травма Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 11:38 Фото: Instagram/paris2024
Несколько дней назад бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу с диагнозом "кишечная палочка", после заплыва в реке Сена. В связи с этим сборная Бельгия 5 августа не вышла на соревнования Олимпийских игр-2024 в смешанной эстафете, сообщает Zakon.kz.

По информации De Standaard, 31 июля Мишель проплыла первый этап триатлона в реке Сене, купание в которой было запрещено перед началом Игр из-за высокой концентрации бактерий. Немного позже она была госпитализирована, так как заразилась кишечной палочкой.

Триатлонистка уже пятый день находится в одной из парижских больниц. В связи с этой ситуацией бельгийская дружина решила не принимать участия в смешанной эстафете, которая проходит в эти минуты.

Олимпиада-2024 Отказ Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 11:38

Фото: Instagram/paris2024

Аналогичные жалобы на качество воды в Сене поступили со стороны многих спортсменов. Это коснулось и лидера казахстанской женской сборной по триатлону Екатерины Шалыгиной, которая не смогла закончить состязания и досрочно покинула его.

Чуть позже она раскрыла причину своего схода с Олимпийских игр в Париже.

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