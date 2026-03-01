#Референдум-2026
Спорт

Топовый борец из Казахстана ворвался в финал турнира по борьбе в Албании

Борец Мейржан Шермаханбет , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 05:59 Фото: Instagram/rumac_astana
В Тиране (Албания) продолжается международный турнир по борьбе памяти Мухамета Мало. В весовой категории до 67 кг в греко-римском стиле Мейржан Шермаханбет начал выступление со стадии 1/8 финала, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, там он "разбил" представителя Эквадора Андреса Монтано (9:0).

В четвертьфинале Мейржан разобрался с азербайджанцем Махаммадом Шукурзаде (4:1). В схватке за финал Шермаханбет в упорной борьбе победил грузинского борца Джони Хетсуриани (3:1).

Соперником казахстанца в решающей стадии турнира станет другой представитель Грузии – Диего Чхиквадзе.

Ранее стало известно, что казахстанские борчихи забрали больше всего "золота" на супертурнире в Европе.

Аксинья Титова
